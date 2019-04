Liili Abuladze: kohaneda pika elueaga!

Ühiskonna vananemine on inimajaloos teadaolevalt esmakordne nähtus, mis ilmnes selgepiiriliselt alles 20. sajandil. Selle peamine tunnus on, et vanemaealiste osakaal ühiskonnas on varasemaga võrreldes oluliselt kasvanud. Vanemaealisuse definitsioon või piir ise sõltub sellest, kui kaugele on rahvastikuvananemine jõudnud – mida rohkem inimesi elab kauem, seda kõrgemast vanusest saab vanemaealisuse alguspiiri tõmmata. Praegu on ÜRO selle globaalsel tasemel tõmmanud 65. eluaasta juurde.