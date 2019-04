Lea Danilson-Järg: kui kapis polegi kolli?

Rahvastiku vananemisest on kujunenud omamoodi foobia. Põhjus on mõistetav: tegu on inimkonna ajaloos uue ja seni läbi elamata nähtusega ning igaks juhuks oodatakse halvimat. Jutud sotsiaalsüsteemi pankrotist ja väljasuremisest, mida kinnitavat rahvastikuteadlaste arvutused, maalivad olukorrast kaunis tumeda pildi. Vahel harva tuletab mõni tervishoiu valdkonna ekspert meelde, et pikk ja tegus elu on ju siiski meie unistuste täitumine, mitte koll, mida peaks kartma. Aga niipea, kui tuleb juttu pensionist, ununeb vananemise positiivne pool ning sünged mõtted võtavad taas võimust.