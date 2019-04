Näiteks on õigus saada sooduspensioni 25-aastase staažiga politsei- ja vanglaametnikel, päästeteenistujatel, lennukoosseisu töötajatel, kaevanduste mitte-põhikutsealadel, laevastiku mõnedel kutsealadel, puhkpillimängijatel, nukujuhtidel, koorilauljatel ja vokaalsolistidel. Tekstiilitööstuse töötajatel ja keemiliste ühenditega töötanutel on aga võimalus jääda viis aastat varem korralisele pensionile. Ametid on tehnoloogiate arengu tulemusel aga tundmatuseni muutunud. Näiteks ei tee trükitöölised või filmikopeerijad enam ammu neid töid, mis olid kunagiste määruste kehtestamisel aktuaalsed.