Eesti ühiskond vajab asjalikku debatti sooduspensionide üle

Debatti on ühiskonnas vaja, ilmselt oleme kõik sellega nõus. Kas ministeeriumis juba käivad ettevalmistused sooduspensionide määramise korra muutmiseks? Kui kaugel praegu ollakse?

Töö on käinud 1990. aastatest peale. Mida teha inimestega, kes töötavad sellistel ametikohtadel, mis kahjustavad tervist või kus töötamine on piiratud mingi eaga? Kas peaksime sellistel ametikohtadel töötamist toetama pensionisüsteemi kaudu? Või on siin roll tööturuasutustel ja need inimesed tuleb ümber koolitada? Kas suudame nii palju panustada, et need tööd oleksid ohutud ega kahjustaks tervist? Või on veel mingid muud valikud?

Sooduspensioni nõudvate tööde nimekirjas on loetletud töid ja ameteid, mis on seal juba 1950. aastatest, osalt isegi 1940. aastatest! Toonased nimekirjad ei vasta enam ammu tegelikule elule. Paljud ametid on kadunud või tundmatuseni muutunud. Näiteks 1940. aastatel hakati andma ohtlikel aladel töötajatele pool liitrit piima päevas. See ei kõla tänapäevase lahendusena.

Ühiskond on ju kardinaalselt muutunud.

Mida peeti õigeks 1940. ja 1950. aastatel, see ei ole nüüd enam kohane. Toona olid ühiskondlikud normid erinevad, vanematesse inimestesse suhtuti teistmoodi kui noortesse.