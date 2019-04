Martin Ehala: valgustatud pead vs. Mefisto

Visioonidokumentidega on see häda, et neid koostavad valgustatud pead, kes soovivad head, aga lõpuks läheb ikka nagu alati. Põhjus on selles, et visiooni hakkavad ellu viima ametnikud, kes on vägagi teadlikud olemasolevatest võimalustest, rääkimata sellest, et ka neil on oma nägemus, kuhu ja kuidas peaks edasi liikuma. Nii võtavad nad visioonist vaid selle osa, mille rakendamine nende hinnangul on võimalik ja vajalik.