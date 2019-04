Hariduse ja sündimuse seosed on Põhjamaades oluliselt muutunud. Naiste keskmine laste arv on haridustasemeti ühtlustunud, kuigi varem olid erinevused suured. Kõige enam lastetust esineb nüüd põhiharidusega naiste hulgas, varem oli see sagedasem kõrgharitud naistel. Meeste hariduse ja laste arvu seos on suuresti säilinud – kõrgharidusega meestel on endiselt keskmiselt rohkem lapsi kui kesk- ja põhiharidusega meestel. Ka lasteta jäävad endiselt rohkem just madalama haridusega mehed.