Ekspoliitik Jüri Adams on riigi reformimise suhtes varjamatult skeptiline

Seevastu valitsust moodustav peaminister Jüri Ratas kinnitas eelmisel nädalal riigikogus peetud kõnes, et loodav kabinet seab riigireformi järgmise nelja aasta vältel üheks poliitilistest prioriteetidest. Kuigi see teema ei pälvinud suurt tähelepanu valimiskampaanias ega koalitsiooniläbirääkimistel, pole riigireformi vajalikkust rõhutanud poliitikud, ettevõtjad ja juristid, kellest paljud on koondunud Riigireformi Sihtasutuse katuse alla, samuti oma indu kaotanud. Valitsusjuhi lubadus toob riigireformi teema tõenäoliselt taas avalikkuse ette ja arutelu jätkub.