«Ma-ilm ja mõnda»: Kas liiki saab kaitsta?

Samas, väga raske on määratleda, kui palju ja milliseid liike võiks ökosüsteemist eemaldada nii, et ökosüsteem jääks olemuselt samaks. Mõistagi, liik kui mõiste on abstraktsioon, nagu ökosüsteemgi. Looduskaitse praktikas räägitakse ikka kindlate lokaalsete populatsioonide ohustatusest ning säilitamisest. Viimane on võimalik vaid siis, kui kaitstavat liiki tema ümbruskonna ja teiste liikidega siduv minimaalselt vajalik suhete kompleks on tagatud.