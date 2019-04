Kala vajab eluks vett, vahel väga palju

Muutuv kliima on kaasa toonud soojemad talved, mille jooksul lumikate jõuab korduvalt sulada – kui seda üldse tekib. See aga tähendab, et kevadiste suurvete ulatus ja kestus väheneb ning nihkub varasemaks. Nii on suurvete maksimum mõnel aastal juba veebruaris, varem, kui kalad kudema hakkavad.