Kersti Nigesen: hariduse kese peab olema perekond

Tehnoloogia areng on loonud üha kiiremini muutuva keskkonna, kus teadmised kahekordistuvad kasvavas tempos ja see, milleks täna valmistutakse, osutub iganenuks ja kõlbmatuks mitte enam ülehomme, vaid juba homme. Kuidas selleks maailmaks valmistuda? On selge, et surve alla jääb haridussüsteem.

Kui hariduse lähtepositsiooniks on kiirelt teisenev keskkond, siis on võidujooks lootusetu. Kui lähtepositsiooniks on inimene, siis on vaja eelkõige stabiilsust ja järjepidevust.