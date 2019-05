Järelvaadatav: Otseülekanne konverentsilt «Tuleviku haridus»

10.30–12.30 Steve Hughes «Education for Life: Neuroscience Perspectives on Montessori Education» (inglise keeles)

13.30–15.30 Outi Leiste «Montessori Education at the Elementary Level» (inglise keeles)

Konverentsi eesmärk on tutvustada teaduslikke aluseid, mille kohaselt Montessori pedagoogika tugineb ja toetab laste loomulikku neurobioloogilist arengut ning arendab koostöö- ja suhtlemisoskust, kriitilist mõtlemist, kohanemisvõimet, enesejuhtimisoskusi ja teisi RÕKis defineeritud 21. sajandi oskusi. Lisaks tutvustab konverents konkreetseid Montessori praktikaid ja loob platvormi arutamaks, kas Eesti vajab Montessori lasteaedu ja koole ning millist lisaväärtust need meie haridussüsteemis looks. Montessori on geograafiliselt kõige laiaulatuslikum pedagoogika maailmas: lasteaedu ja koole on kokku üle 22 000 ja need tegutsevad 110 erinevas riigis.