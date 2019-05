Kui kevadel saabuvad nunnud laululinnud lõoke ja kuldnokk, on kohal ka «röövhaned» (vt Maaleht 11.05.2012, «Põllumehel röövhanedest kõrini») – rabahani, suur-laukhani ja valgepõsk-lagle – ning aasta-aastalt on neid aina rohkem. Meediast võib jääda mulje, et peatuvate hanede arvukuse tõus viib Eesti põllumajanduse hääbumiseni ning ainus lahendus on kevadise hanejahi lubamine.