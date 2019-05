Hanedele tuli kevad teisiti

Tuhandete aastate jooksul, mil siin põldu haritud ja karja peetud, on põllumajandusmaa hanede-laglede peatus- ja toidupaigaks kujunenud. Vaevalt et isegi «vanasti» see päris probleemitu kevadine kooselu oli. Kevadine linnujaht oli mitte väga kauges minevikus üsna tavaline, aga mil määral «mina sulle orase, sina mulle liha» tasakaalu tagas, on unustatud.