Personaalne õpirada eeldab uut Tiigrihüpet

Just interaktiivne õppeavara on see, mis võimaldab ellu viia haridus- ja teadusstrateegia 2021–2035 keskse idee, milleks on personaalne õpirada igale õppijale. Praegu valitseb koolides frontaalne õpe: kõik õpilased, nii nõrgad kui ka tugevad, peavad õppima ühte ja sama materjali ning edenema enam-vähem ühesuguse tempoga. Interaktiivsed õppematerjalid võimaldaksid aga igal õpilasele liikuda edasi endal sobivas tempos ja valida eesmärgini jõudmiseks oma rada.