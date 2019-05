Uus võimuliit suunab rahvastiku teemale topelt tähelepanu

Uues valitsuskoalitsioonis hakkavad Eesti kestlikkuse ja demograafia probleemidega tegelema korraga nii parlamendi kui ka täitevvõimu tasandi institutsioonid. Taastatud on masuaja kärbete tõttu kaotatud rahvastikuministri institutsioon ja ministrina on ametisse asunud Riina Solman (Isamaa). Lisaks on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus kokku lepitud, et ka uues riigikogus luuakse rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon, nagu oli eelmise koosseisu ajal.