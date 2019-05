Millises suunas liigub noorte pereelu?

Eesti sündimusnäitajaid mõjutab alates 1990. aastatest laste sünni nihkumine hilisemasse vanusesse. Sellel üldisel käitumismuutusel on tugev mõju kõigile aastastele sündimusnäitajatele – sünnitusea kasvades paistab sündimus tegelikust väiksem ja sünnitusea noorenedes, vastupidi, suurem. Euroopa piirkondade kohta esitatud võrdlusandmed lubavad oletada, et sünnitusea tõus jätkub Eestis vähemalt järgmise kümnendi lõpuni. Selleks ajaks on naiste keskmine vanus esiklapse sünnil tõusnud 29.–30. eluaastani ning ühtlustunud Põhja- ja Lääne-Euroopaga.