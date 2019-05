Linda-Mari Väli: Metsakaitsjad soovivad uuelt valitsuselt raierahu

See aeg, mil hakkasin metsakaitsjaks, on ka aeg, millest saadik olen põhjalikult majandusmetsades toimuvat jälginud. Selle aja sees on jätkunud metsa rüüstamine, isegi kaitsealadel, looduslikes pühapaikades, asulate lähedal. Lapsepõlvemetsas Kütiorus on ka praeguseks toimunud raie, kuigi see on kaitse all. Minu lapsepõlveaegsed 1990. aastate metsavargused, mis siis olid väga häirivad, tunduvad praeguste ametlike raiete kõrval lapsemäng.