Looduskaitsekuu keskendub igaühe loodushoiule

Loodus on kõikjal me ümber, mitte ainult kaitsealadel. Looduskaitsekuul räägimegi sellest, kuidas me kõik saame lihtsate tegude ja tegematajätmistega ümbritseva mitmekesise looduse heale käekäigule kaasa aidata. Niitmata jäetud aianurk, noorde männikusse paigaldatud pesakast, mürgitamata jäänud teeserv – teadlikult tegutsedes saame koduaias, linnas, metsas, põldudel ja mujal säilitada ning luua elupaiku paljudele meie looduse väiksematele asukatele.