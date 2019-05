Märkamatult on metsas aasta ringi möllav harvester muutunud uueks normaalsuseks. Palju linde kevad-suviste raiete tõttu hukkub, ei oska keegi kokku lugeda. Ja mida pole ära loetud, pole «otsustajate» jaoks olemas. Tegelikult muidugi on küllaga liike, kelle jaoks ka talvine raie nende elupaigas on ohtlik. Tihti on need just need kõige ohustatumad. Aga seda saab siiski suurel määral maandada raiete ruumilise korraldamisega.