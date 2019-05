Eesti võõrkeelte risttuules

On selge, et ka kohalikke keeli on märksa rohkem kui sada aastat tagasi. Aprilli lõpus pidas rakenduslingvistika konverentsil ettekande teemal «Eesti keeled globaalsel ajastul» Tartu Ülikooli õppejõud Kristiina Praakli. Ta on kokku lugenud keeled, mida kõneldakse​ nüüdis-Eestis emakeelena. Kasutanud statistikaameti ja rahvastikuregistri andmebaase, sai ta tulemuseks 211 keelt. See tähendab, et kunagi varem pole Eesti keelekeskkond olnud nii mitmekesine. Eestis pole varem nn eksootiliste keelte – araabia, bengali, hiina või hindi – emakeelena kõnelejaid kunagi olnud. Suurte keelte ja kõnelejarühmade kõrval, nagu inglise, hispaania või itaalia, teevad ilma ka väiksemad ja meile vähem tuntud. Üha enam rahvusvahelistuvad Tallinn ja selle ümbrus ning Tartu. Mitme keele ja kultuuri ristumise põhjus Tartus on muidugi alma mater.