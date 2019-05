Hiina keel esimeseks võõrkeeleks

Keeleoskus on kapital, aga nii nagu valuutade puhul, on mõni keel rohkem hinnas kui teised. Ja nagu valuutade puhul, mõjutab iga keele turuväärtust seda keelt kasutava ühiskonna majanduslik ja kultuuriline võimsus. Ei ole siis ime, et keeleoskusesse investeerides lähtuvad inimesed võimalikust kasust, mida sellega võib saavutada. Kuid nii nagu mõnikord lähevad inimesed kaasa investeerimismullidega, võib massipsühhoos haarata ka keeleomandamist.