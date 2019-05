Avo-Rein Tereping: lapsed toovad õnne

Riigi õnnelikkuse indeks on statistiline ja samas väga subjektiivne näitaja. Inimesed ju ei tunne ennast kunagi päris ühtmoodi. See, mis teeb õnnelikuks, on iga inimese jaoks erinev. Rahvusvahelises õnnelikkuse indeksis kajastub lisaks inimeste antud hinnangutele ka SKT elaniku kohta, riigis valitsev korruptsioonitase, tajutav sotsiaalne toetus, vabadus ise oma elu määrata, tervena elatud aastad jne. Õnnelikkuse näitaja kasvab, kui on rohkem neid, kes tunnevad ennast õnnelikuna.