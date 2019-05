Kristiina Tõnnisson: Riigireformi Sihtasutus ärgitas riiki arengule

Riigireformi Sihtasutus on aja märk. Oleme riigina muutunud mugavaks ja uuendused avalikus sektoris on takerdunud. Üks minu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) töötav kolleeg kommenteeris hiljuti, et kui Eesti riik ei võta jalgu kõhu alt välja, hakkame varsti hoopis Tuneesialt või Gruusialt õppima avalike teenuste disaini ja riigi arengut, mitte vastupidi.