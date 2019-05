Aimar Altosaar: muutused hoolsa aedniku kombel

Töö lõpetanud Riigireformi SA tööle võiks anda eriti kõrge hinnangu, kui samalaadseid asutusi ei tuleks enam ellu kutsuda, vaid piisaks Riigireformi Radarist Riigielu Radariks kujunevast avaliku ja erasektori koostöös toimivast üksusest. See peaks andma nii avalikkusele kui ka valitsusele pidevalt infot, kas riigiaparaat koos omavalitsustega ja ühiskonna vajadused on vastavuses või vajavad mingid valdkonnad ajakohastamist. Meie põhiseaduslikud rööpad on hästi paigas, kuid edasi liikudes ei tohiks ühtegi pöörangut ega jaama maha magada!