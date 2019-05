Riigireformi Sihtasutuse aastaring sai täis

Eile lõpetas oma tegevuse aasta tagasi loodud Riigireformi Sihtasutus, mis on oma tekkeloo ja tegevusega eeskujuks ka kõigile teistele, kes tõesti soovivad midagi ühiskonnas muuta, mitte ainult lobiseda. Samuti on eeskujulik, kuidas 27 lugupeetud ettevõtjat kavandasid oma tööd, nähes muuhulgas ette ka sihtasutuse lõpetamise, kui sellele seatud ülesanne saab täidetud. Tasub ära märkida, et sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulusid endised riigikogu ja valitsuse liikmed, kogenud poliitika- ja ühiskonnaelueksperdid, kelle pädevuses riigielu tundjatena pole kellelgi põhjust kahelda.