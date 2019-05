Valitsus kavatseb oma tegevuskavas arvestada Riigireformi SA töö tulemustaga. Riigi töökorralduse tõhustamiseks on järgmise sammuna on kavas ühendada valdkondade sees olevad ametid, mis võimaldaks vähendada liigselt koormavat seadusandlust. Kavas on ka riigikogule ette valmistada valitsuse riigireformi tegevuskava.