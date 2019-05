20. sajandi keskpaigas toimunud molekulaarbioloogia revolutsiooni käigus saadi teada pärilikkuse materiaalsete kandjate struktuur ja avastati geneetilise informatsiooni kood, muutes sellega geenid käegakatsutavaks materiaalseks tõelisuseks. Samas, hoolimata tõigast, et pärilik informatsioon on salvestatud konkreetsetesse molekulaarsetesse struktuuridesse, on evolutsioonilisest vaatenurgast peamine just neisse peidetud sõnum.