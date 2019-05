Et me mets ei lõppeks otsa

«Hoia metsa, metsa, metsa! Et me mets ei saakski otsa!» (Ott Arder). Üks uskumus – või kasutades «Ma-ilma» loos refereeritud Richard Dawkinsi omal ajal lendu lastud sõna «meem» – on viimaste aastasadade jooksul metsa majandamisega seoses võimust võtnud: «küps mets vajab lõikamist». Miks küll arvatakse, et mets ise, olles «küpseks» saanud, lõikamist hakkab vajama?