Õpilane iseseisvub kodutööde najal

Arvatakse, et vanemad kardavad lapse põrumist, kuid nad ei näe selle põrumise tegelikku tähendust. Kas põrumine on lapsele arendav või nõrgestav? Põrumine ei ole alati negatiivne, sest see arendab oskust oma probleemidega toime tulla. Enamasti arvavad vanemad, et ebaõnnestumine on nõrgestav, ja tunnevad ennast seetõttu rahutult ja murelikuna.

Tähtis on siinkohal õpetaja suhtumine kodutöödesse. Õpetaja peab tagama, et lapsel on võimalik kodused ülesanded iseseisvalt lahendada, nende maht on sobiv ja neil on eesmärk, mis pakub piisavat väljakutset. Kodutöö on enamasti selleks, et laps klassis õpitut kodus harjutaks ja kinnistaks – seetõttu ei tohiks vanem võtta lapselt ära õppimisvõimalust ja kohustusega kaasnevat vastutust.