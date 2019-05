Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes inimeseõpetuse ainekavades on perekonna väärtustamisel oluline ja läbiv roll esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Gümnaasiumis on inimeseõpetuse aine raames üks kursus (35 tundi) «Perekonnaõpetust». Põhikoolis on perekonnateemad inimeseõpetuse tundides läbivalt käsitletud.