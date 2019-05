Rivo Noorkõiv: esimene sammas on kindel, kuid väikesevõitu

Praegune riiklik vanaduspension koosneb kolmest osast. Esiteks solidaarsest baasosast, mis on pensionitel ühesugune ja mille suurus on 191,6496 eurot. Teiseks staažiosakust, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega. Kehtiv pensioni aastahinne on 6,627 eurot.