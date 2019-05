Georg Männik: pensionide puhul ei tasu üles kütta asjatuid ootusi

Pensionistatistikale on vaja tähelepanu pöörata kolmel põhjusel. Еsiteks sellepärast, et viimasel ajal on palju räägitud pensionide II sambast. Paraku II kogumispensionisammas ei hakka täna ega ka homme pensioniea saabudes kandma olulist sotsiaalse turvalisuse komponenti. Seetõttu jääb I pensionisammas ehk riiklik pensionisüsteem tulevaste pensionäride peamiseks sissetulekuallikaks.