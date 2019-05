«Ma-ilm ja mõnda»: Üleilmsed holokaustid

Keegi ei ela siin ilmas igavesti. Üldistades võib väita, et ühe bioloogilise liigi olemine kestab biosfääris keskeltläbi kümme miljonit aastat. Mõistagi on siin varieeruvus üpris suur. Ookeanist võib leida sinivetikaid, kes on praeguseks juba paar miljardit aastat vastu pannud. Mõnegi suure ning ilusa olendi puhul jäi aga isegi paar miljonit aastat ainult unistuseks. Evolutsioon – see igiliikur, mis taksoneid toodab ja kujundab – on iseenesest aja jooksul aina hoogsamaks läinud: uusi liike tekib tänapäeval kiiremini kui kunagi varem. Ka on ajapikku paranenud liikide kvaliteet.