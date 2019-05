Eestlased on mererahvas. On õnn elada mere vahetus läheduses, oleme harjunud kasutama mere hüvesid elukeskkonna, elatise või meelelahutuse pakkujana. Mere nagu ka maismaa puhul on vaja, et kõik saaksid mitmekülgselt ja jätkusuutlikult elukeskkonnast rõõmu tunda. Maismaal on selle saavutamiseks paljudes ühistes põhimõtetes kokku lepitud.