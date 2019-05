Erakonnad tasulisest kõrgharidusest

Katri Raik, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Oleme seisukohal, et tasuta kõrgharidus tagab ausama ja läbipaistvama juurdepääsu kõrgharidusele. Mäletame ju tasulise kõrghariduse aega, kus hiiglasliku konkursiga sai õppima 30 inimest ja tasu eest veel 200. Tihti olid ülikooli nõudmised õppijatele erinevad, aga diplom ühte värvi. Praegu on Eestis välja suremas arusaam, et tasu eest saab hariduse igaüks. Ja see on vaid hea.