Ruth-Helene Melioranski: lapsed vajavad turvalist ja kaasavat keskkonda

Olete ise kuue lapse ema ja teil on kindlasti palju kogemust lastega ringi liikumisel. Milliste takistustega olete kokku puutunud?

Ma ei ole ennast muidugi häirida lasknud, olen lapsi igale poole kaasa võtnud. Kindlasti on probleemiks baastasandi turvalisus. Keskkond on küll ligipääsetav, aga pole turvaline: pean teatud vanuses lastest kogu aeg kinni hoidma. See käib käsikäes autostumisega.

Planeerimisel on autod meil endiselt prioriteediks. Autokoridor on alati suurem, laiem ja tähtsam ning jalakäija vaadaku ise, kuidas ta üle tee saab. Mõtteviis, et esmatähtis on kujundada keskkond jalgsi liikujale sobilikuks ning alles seejärel kergliiklusvahenditele, ühistranspordile ja kõige viimaks autodele, leiab otsustajate seas kandepinda väga visalt.