Aimar Altosaar: perearstid on meil head, kuid süsteem vajab üldist korraldamist

Perearstid on alati meie lähimad abilised, seda nii siis, kui tahame oma tervist hinnata, ent ka siis, kui vajame ravi. Neil peab meie jaoks olema alati aega, kuid kas meil nende jaoks on, kui peame ametit, kus on võimalik midagi teha selleks, et inimesed hõlpsamalt arsti juurde pääseksid? Kas suured haiglad, omavalitsused ja riigiasutused ikka alati tajuvad, kui olulist rolli täidavad perearstid meie elus või tundub neile, et süsteem toimib ja veab meid ise igast hädast välja?