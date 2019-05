Ruth Kalda: omavalitsused saavad palju ära teha, et perearstiabi oleks kõigile kättesaadav

Olete olnud Eesti perearstisüsteemi kujunemise juures ligi 25 aastat. Kas see süsteem on meil valmis saanud?

Perearsti rollid on kogu aeg muutunud, muutuvad ka seadused, mis tööd reguleerivad, kuid praeguseks oleme valmis saanud töötava süsteemi. Kogu tervishoid on muutumas ja perearstid on osa sellest süsteemist.

Haiglate tehnilise taseme tõusu ja professionaalsuse kasvu tulemusena on lühenenud patsientide haiglas olemise aeg. Koht, kus haigla järel ülejäänud vajalik abi osutatakse, on enamasti perearstiabi, mis tähendab, et perearstidel on palju enam tööd ja meilt oodatakse ka palju rohkem kui 20 aastat tagasi.