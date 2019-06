«Ma-ilm ja mõnda»: Veri on paksem kui vesi

Samas on altruistlik käitumine nähtav paljude liikide juures, inimesest kuni taimedeni välja. Eelmise sajandi kuuekümnendatel suutis evolutsioonibioloog William Donald Hamilton (1936–2000) kolleege veenda, et eneseohverdus võib olla mõistlik ja isegi paratamatu siis, kui kasusaajaks on lähisugulased.

Käitumisjuhend on lihtne: mida lähem sugulane, seda loogilisem on enese salgamine. Lähisugulased kannavad hulga samu geene kui käituja ning isekus ongi ju põhjendatav just ürgse sooviga oma geenide käekäigu eest hoolitseda. Ühemunakaksikvend või -õde on näiteks isendi geneetiline koopia, kelle eest hoolitsemine aitab iseenese geene edasi. Sama kehtib klonaalselt sigitatud laste suhtes. Hool enda eest on siis samaväärne oma täielise koopia kaitsmisega.