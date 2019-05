Veri on paksem kui vesi

Ennastsalgavat käitumist on bioloogidel alati olnud keeruline seletada. Raske on ju ette kujutada midagi isekamat kui evolutsioon. Ressursside ripakile jätmine või nende vabatahtlik loovutamine on enamasti tõlgendatav kui evolutsiooniline hooletus iduliini eest hoolitsemisel. Enese või laste eest seismise asemel tühja raisatud energia teeb isiksuse üldjuhul lihtsalt äpumaks ja kõik.

Samas on altruistlik käitumine nähtav paljude liikide juures, inimesest kuni taimedeni välja. Eelmise sajandi kuuekümnendatel suutis evolutsioonibioloog William Donald Hamilton (1936–2000) kolleege veenda, et eneseohverdus võib olla mõistlik ja isegi paratamatu siis, kui kasusaajaks on lähisugulased.

Käitumisjuhend on lihtne: mida lähem sugulane, seda loogilisem on enese salgamine. Lähisugulased kannavad hulga samu geene kui käituja ning isekus ongi ju põhjendatav just ürgse sooviga oma geenide käekäigu eest hoolitseda. Ühemunakaksikvend või -õde on näiteks isendi geneetiline koopia, kelle eest hoolitsemine aitab iseenese geene edasi. Sama kehtib klonaalselt sigitatud laste suhtes. Hool enda eest on siis samaväärne oma täielise koopia kaitsmisega.

Seksuaalsel teel soetatud lapsed nii lähedased sugulased pole. Järglase rakutuumas on pooled geenid pärit emalt ja pooled isalt. Hamiltoni valemi järgi muutub eneseohverdus mõistlikuks vähemalt kahe sellise lapse eest seismisel. Kõlbab ka neli lapselast või kaheksa nõbu.

Huvitaval kombel kohtab altruismi ka seal, kus klannisisene ringkaitse pole teemaks. Aafrikas elab jäälinnurahvas, kus noored isased valivad teismeeas välja omale täiesti võõra perekonna, kellele nad isetult appi asuvad. Toovad toitu, pakuvad kaitset ning pühenduvad muul moel peresõprusele. Hamiltoni valem justkui ei kehtikski.

Tänapäeval teatakse, et jäälinnunoorukite motiivid on siiski isekad – nad tõestavad end tublide lindudena, tõstes selliselt oma ühiskondlikku staatust ning näidates ennast huvilistele neiudele tubli mehena. Energia pole tühja raisatud, vaid ehitab aluse elukestvaks kooseluks ilusaima jäälinnupreiliga.

On ka loomaliike, kus üldlevinud altruism aitab lihtsalt elus püsida. Lõuna-Ameerika vampiirnahkhiirtel saab igal ööl kõhu sooja verd täis enamik koloonia asukatest, mõni jääb alati siiski ilma. Siin tõttavad appi võõrad, kes annavad sõbrale natuke oma verd imeda. Tegemist on «vorst vorsti vastu» skeemiga – järgmine kord võid sina tühja kerega lennult tagasi saabuda ja siis on alati keegi, kes aitab. Mõistlik investeering seega, niikaua kuni käitumisreeglid ei muutu.

Taimeriigis, kus käitumisest rääkimine tundub isegi veider, leiab lähisugulastele suunatud altruismi kergesti. Viimaste aastate jooksul on selgeks saanud, et vist esineb sealgi «vorst vorsti vastu» isetust.