Hariduses tuleks olla järskude muudatustega ettevaatlik

Mul on väga hea meel, et haridusstrateegiate visioonidokumentide üle on sündinud arutelu, mis selgitab ka avalikkusele erinevaid lähtekohti ja arusaamu. Ma ei kahtle, et visioonidokumentide koostajad on oma ala asjatundjad ning lähenenud meie haridusmaastiku tulevikuarengutele parimate kavatsustega. Ning tõenäoliselt on visioonides esitatu ka kompromiss eri ekspertide arvamuste vahel, mis võiks seletada mõningast üldsõnalisust.