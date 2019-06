Pere Sihtkapital alustas tegevust

Põhikirja järgi on Pere Sihtkapitali eesmärk aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Selleks kavatseb sihtasutus algatada rahvastikualaseid alus- ja rakendusuuringuid ning teha nende tulemuste põhjal poliitikakujunduse ettepanekuid vabariigi valitsusele. Samuti on sihtasutuse põhikirjaline ülesanne rahvastikuarengu seire ning tulemustest nii valitsuse kui ka laiema avalikkuse teavitamine. Kavas on toetada ka lastega perede ja lasterikkuse väärtustamisele suunatud tegevusi ja projekte.