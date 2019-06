Sakslasest ettevõtja: Eesti on digimaailmas suur eeskuju kõigile riikidele

Christoph Huebner on aktiivne e-resident ja Eesti digiriigi saadik maailmas. Väga põhjaliku ja süsteemse inimesena uuris ta kaua e-residentsuse kõiki külgi ning otsustas, et see on kasulik nii talle kui ka teistele, kes sellega liituvad. Ta oli 15. mail Tallinnas üks ülemaailmse e-residentide ühingu asutajaid.