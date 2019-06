Eestlased suudavad ikka üllatada! Meie digiriik on maailmas tuntud ja ihaldatud ning selle kuulsust suurendavad tuhanded diginomaadid iga päevaga. Kuid me tohi jääda lootma ainult praegusele tuntusele, sest kui sisu ei tule järgi ning me oma võimekusi ei arenda, võime jääda vaid mulliks teiste samasuguste seas. Ka meie oma rahvas peab digiriigi edust osa saama, et teaksime rohkem kaasa elada.