Joel Burke: Eesti on digimaailma superriik

Eestis E-residentsuse äriarendajana töötanud ameeriklane Joel Burke on Eestist vaimustuses ning jagab seda tunnet ka kõigi teiste välismaalastega, keda kohtab. Ta imetleb meie poliitikute julgust teha mõnikord ka raskeid otsuseid, mille positiivsed tulemused ilmnevad alles aastate pärast. Üks selline oli kohustusliku ID-kaardi kehtestamine, mis on kujunenud meie digitaalse eduloo lahutamatuks osaks. Kuid ka meie ametnikud on ameeriklase arvates muu maailma kolleegidega võrreldes avarapilgulisemad ja uuendusmeelsemad.