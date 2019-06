Metsandus rebeneb neljaks

Sügisel peaks metsanduse arengukava (MAK) juhtrühm esitama keskkonnaministeeriumile terviknägemuse Eesti metsanduse riiklikust arendamisest aastani 2030. Ette on antud raam: riik soovib säästlikku metsamajandust, see tähendab nii majanduslike, ökoloogiliste, sotsiaalsete kui ka kultuuriliste eesmärkide täitmist vastavalt metsapoliitikale. Riigikontroll on lisanud, et kirjeldada tuleb ka pikka plaani aastani 2100. Samuti on asjal rahvusvaheline mõõde alates siduvatest lepetest ning lõpetades väliskaubanduse ja riikide partnerlusega. Täpsemalt saab sellest lugeda keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Vaevalt vajab üle kordamist MAKi koostamise keerukus, kuivõrd viimasel kolmel aastal on ajakirjandus metsanduse vastuolusid aktiivselt kajastanud. Seda olulisem on kuhjunud keerukust korrastada, et näha eesmärkide taga lahendusteid. Märtsist maini toimunud koosolekute põhjal paistab kõige raskem valik metsamajanduse keskkonnateemades.

Keskkonnaskeptikud