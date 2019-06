Hermafrodiidid ja transseksuaalid

Neid pole maailmas muide sugugi vähe. Loomariigis on need siiski pigem haruldased, pelgalt viis protsenti loomaliikidest arvatakse olevat hermafrodiidid. Samas on neid arvuliselt ikkagi väga palju – loomaliike lihtsalt elab maa peal tohutul hulgal. Taimeriigis on asi vastupidi, vaid umbes seitse protsenti liikidest on seal lahksugulised, see tähendab, et iga isend on kindlat sugu. Ülejäänud on sellised, kellel mõlemad suguorganid olemas (nt nii emakad kui tolmukad). Loomade seas leiab hermafrodiite peamiselt tigude ja vihmausside maailmas. Alles seksimise käigus selgub, kumba osa sa lapsevanemana täidad. Ka kalade hulgas on selliseid liike. Taimeriigis torkavad erandina silma hoopis lahksugulised ehk kahekojalised taimed – näiteks kadakas ja kõrvenõges.