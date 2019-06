Looduskaitsekuu ärgitab iga päev märkama

Siin on muidugi üks konks: pikaks kasvanud muru on paratamatult tallamisõrn. Kes tahab tallatavat muru, peab selle madala hoidma. Võin lisada ühe tähelepaneku: tallamiskindla, kuid õiterikka muru saab, kui niitmine asendada karjatamisega. See võimalus on paraku vähestel meist, kuid mõni väiksem loomapidaja saab nõnda teha küll – tean seda omast käest. Igaühe loodushoid eeldab paindlikkust ja leidlikkust.

Iga loom ei vaja päästmist

Veidi eraldi looduskaitsekuu teavitusest on keskkonnaamet liiga agaratele ja suure empaatiavõime, kuid võib-olla puuduliku looduse tundmisega kodanikele meelde tuletanud, et loomalapsed, keda metsas, pargis või mujal jalutades kohtame, ei pruugi meie abi vajada, vaid parim, mida nende heaks teha, on vaikselt tuldud teed eemalduda. Ka see on igaühe loodushoid – jäta tegemata heast soovist, kuid puudulikust teadmisest ajendatud tegu.