Laps on tähtsam kui kaasamiskäsk

Järjest rohkem on lapsi, kellel on probleeme kõne eakohase arenguga. Kõne hääbumist soosib infotehnoloogiaajastu, kus suhtluseks ei kasutata enam kõnet, vaid arvutit või nutiseadet. Nii ei kuule imik sünni järel kuigi palju kõnet, see piirdub üksnes märksõnade või žestidega. Ekraanisõltuvusega lapsi on igas lasteaiarühmas ja selle sümptomid on õpetajale selgesti äratuntavad, isegi kui vanemate sõnul ei veeda laps ekraani taga palju aega. Laps teeb veidraid sundliigutusi, suhtleb üksikute hüüatuste või möirete abil ega oska kasutada kõnet probleemide lahendamisel.