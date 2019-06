Avo-Rein Tereping: mis vähendaks joomarlust – aktsiis või midagi muud?

Viimase aja aktsiisivaidlused on taas tähelepanu alla toonud küsimuse, kuidas vähendada alkoholikahjusid. Küsimus on igati asjakohane, sest juua võiks tõepoolest vähem, kui seda teeb keskmine eestlane. On muidugi tõsi, et hind mõjutab tarbimist, kuid samas mõjutab seda ka suur hulk teisi tegureid.